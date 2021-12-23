Путин анонсировал продолжение программы переселения из аварийного жилья

Новая программа по переселению людей из аварийного жилья сейчас готовится. Об этом во время пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что неоднократно ставил задачу, чтобы люди не жили в трущобах.

Президент пояснил, что прекрасно понимает власти регионов, которые по большей части рассчитывают на федеральный бюджет для оплаты строительства новых домов для переселения людей из аварийного жилья. Но по каждому субъекту нужно изучать ситуацию отдельно, а в приоритет ставить интересы людей.

«Власть должна исходить из задачи удовлетворить людей. Но ведь финансовые возможности регионов растут, и их доходы существенно выросли. Будем исходить из реалий», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что если есть ситуация, когда люди живут в аварийном жилье и оплачивают ипотечный кредит, то решение этой проблемы обязательно найдут.

«Я всегда исходил из того, что аварийное жилье построено при царе Горохе, в 1950-е годы, надо людей из него забрать», — добавил российский лидер.

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что объемы ввода жилья в России стали рекордными за всю новейшую историю и достигли 90 миллионов квадратных метров. Президент пообещал, что следующим шагом станет финансирование инфраструктурных объектов. В ближайшие годы на развитие инфраструктуры из Фонда национального благосостояния направят дополнительно 2,5 триллиона рублей.