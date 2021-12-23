Путин назвал рекордными объемы ввода жилья

Объемы строительства жилья в России стали рекордными и достигли 90 миллионов квадратных метров. Об этом на пресс-конференции сообщил президент страны Владимир Путин.

Он отметил, что такой результат в новейшей истории страны достигли впервые.

«Хорошие показатели в стройке, рекордные — 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России», — заявил президент.

Президент отметил, что власти ведут большую работу по развитию инфраструктуры. Напрямую из бюджета на эти цели направили 500 миллиардов рублей. Дополнительные средства на развитие инфраструктуры выделили в рамках национальных проектов.

«500 миллиардов рублей у нас идет из бюджета на развитие инфраструктуры прямо напрямую. Затем в рамках национальных проектов у нас были 260 миллиардов, потом 400 [миллиардов] с лишним, потом 460 [миллиардов]», — перечислил Путин.

Он добавил, что в ближайшие годы на развитие инфраструктуры из Фонда национального благосостояния направят дополнительно 2,5 триллиона рублей.

На совещании с правительством России Владимир Путин заявил, что необходимо запустить новую программу по расселению аварийного жилья и включить туда те дома, которые получили свой статус в январе 2021 года. Глава государства отметил, что главная цель — вытащить людей из трущоб.

«Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года», — подчеркнул президент.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ новая программа расселения аварийного жилья на первом этапе коснется 50 тысяч россиян.