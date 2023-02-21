Важное 21 февраля 2023, 13:52 Путин анонсировал новые меры налоговой поддержки Путин призвал активнее использовать налоговые послабления для семей с детьми РИА «Новости»

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В России семьям с детьми необходимо предоставлять более активную налоговую поддержку. Таким предложением поделился глава государства Владимир Путин.

Среди его инициатив — увеличение налогового вычета. В сфере образования такой возврат возрастет до объемов с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы — со 120 до 150 тысяч рублей.

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Путин подчеркнул, что нужно не только поднять сумму вычета, но и его востребованность. По его словам, предоставление вычета должно осуществляться в проактивном режиме и необременительно для граждан.

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Также глава государства призвал активнее использовать налоговые послабления для семей с детьми.

Эти предложения глава государства озвучил в ходе послания к Федеральному собранию. Оно прошло 21 февраля, в московском Гостином Дворе. Продолжительность выступления составила 105 минут. Основное внимание, как и анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, было уделено аспектам спецоперации.