Путин анонсировал изменения на выборах в Думу

Выборы в Государственную думу в 2021 году будут отличаться от обычных. Большее количество политических партий получило возможность принять участие в кампании без сбора подписей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Наша политическая система развивается и дает больше шансов принять участие в кампании», — сказал президент и отметил, что окончательное решение останется за гражданами, которые будут выбирать депутатов.

Путин напомнил, что принятые поправки к Конституции дали депутатам больший объем полномочий, чем был у них ранее.

«Теперь Госдума принимает окончательное решение не только по председателю правительства, но по министрам и премьерам. Президент обязан подписать кадровые решения, принятые парламентом. И это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса», — сказал президент России.

Впервые депутаты Госдумы применили новые полномочия в ноябре, после ротации кабмина. Они утвердили на посту министра транспорта экс-главу «Аэрофлота» Виталия Савельева. Пост министра природных ресурсов занял бывший глава Минвостокразвития Александр Козлов. Минстрой возглавил бывший заместитель руководителя ведомства Ирек Файзуллин.

Министром энергетики стал Николай Шульгинов, который руководил «Русгидро», а министром по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков. Ранее он был генеральным директором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

Эти кандидатуры вынес на согласование с Госдумой премьер-министр России Михаил Мишустин. По его же предложению бывший министр Александр Новак стал вице-премьером. После согласования с Думой документы о назначении подписал президент.