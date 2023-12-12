12 декабря 2023, 12:21
Путин 12 декабря проведет встречу с судьями Конституционного суда
Пресс-секретарь Песков: Путин встретится с судьями Конституционного суда
План работы президента Владимира Путина раскрыли в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что 12 декабря глава государства встретится с судьями Конституционного суда. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Сегодня День Конституции нашей страны. По этому случаю традиционно Путин проведет сегодня встречу с судьями Конституционного суда России, в Ново-Огареве он будет работать», — сказал он.
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По словам Дмитрия Пескова, президент произнесет вступительное слово, и выступит председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Владимир Путин также пообщается с ним отдельно.
Пресс-секретарь рассказал об организационных вопросах проведения прямой линии и большой пресс-конференции президента 14 декабря. По его словам, иностранные журналисты примут в них участие. Первую предстоит модерировать ведущей Первого канала Екатерине Березовской и корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, вторую — самому Дмитрию Пескову.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
День Конституции РФ
Конституция РФ
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