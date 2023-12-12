Важное 12 декабря 2023, 12:21 Путин 12 декабря проведет встречу с судьями Конституционного суда Пресс-секретарь Песков: Путин встретится с судьями Конституционного суда РИА «Новости»

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План работы президента Владимира Путина раскрыли в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что 12 декабря глава государства встретится с судьями Конституционного суда. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня День Конституции нашей страны. По этому случаю традиционно Путин проведет сегодня встречу с судьями Конституционного суда России, в Ново-Огареве он будет работать», — сказал он.

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По словам Дмитрия Пескова, президент произнесет вступительное слово, и выступит председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Владимир Путин также пообщается с ним отдельно.

Пресс-секретарь рассказал об организационных вопросах проведения прямой линии и большой пресс-конференции президента 14 декабря. По его словам, иностранные журналисты примут в них участие. Первую предстоит модерировать ведущей Первого канала Екатерине Березовской и корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, вторую — самому Дмитрию Пескову.