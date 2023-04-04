Важное 04 апреля 2023, 12:10 Тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года сильно не изменятся — Путин Президент Путин: в ближайшие 1,5 года серьезных изменений тарифов ЖКХ не должно быть Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО

Читать 360tv в

Расценки на жилищно-коммунальные услуги в России не должны претерпеть сильных изменений в ближайшие полтора года. Об этом сказал на встрече с работниками Тульского завода железнодорожного машиностроения президент Владимир Путин.

Он напомнил, что график индексации изменили — тарифы повысили в конце прошлого года. Рост платы, который шел по графику с 1 января 2024 года, передвинули на 1 июля того же года.

Реклама

«Поэтому за ближайшие полтора года никаких серьезных изменений здесь не должно происходить», — сказал глава государства.

Сборы за эту индексацию пришли чуть раньше, в декабре 2022 года, в казне, в том числе в региональных бюджетах, появились дополнительные средства. Владимир Путин сказал, что их должны направить на развитие системы ЖКХ.

Плату за ЖКУ в декабре повысили не более чем на 9%, сообщило Минэкономразвития. Месячный платеж на семью из трех человек вырос в среднем 324 рубля.