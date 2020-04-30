Рамзан Кадыров заявил, что нарушителей самоизоляции нужно жестко наказывать. Он предложил изымать у них автомобили и отправлять убирать улицы.

Об этом глава Чечни сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу, пишут РИА «Новости». Он потребовал усилить контроль за передвижениями жителей республики.

«Мы обращаемся ко всем: если хотим вернуться к нормальной жизни, оставьте своих детей дома, это серьезная болезнь. Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают<…> из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей», — заявил Кадыров.

Он также предложил гражданам помочь врачам и правоохранительным органам, которые обеспечивают режим самоизоляции. Кадыров подчеркнул, что необходимо сидеть дома.

«С остальным у нас нет проблем: с койками, скорыми, медикаментами, больные обеспечены 3-4-разовым питанием», — заметил глава республики.

Кадыров поручил главе МВД по Чечне задерживать и штрафовать нарушителей.

Ранее чеченский лидер посетил Грозненскую клиническую больницу № 4,. В ней лечатся 76 пациентов с коронавирусом. Он прошел в больницу в специальном защитном костюме, пообщался с пациентами и персоналом.

В России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 7099 новых заболеваний. Погибли 1073 человек, по данным стопкоронавирус.рф.