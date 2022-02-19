Путин отдал приказ начать учения с пусками баллистических ракет

Президент России Владимир Путин приказал начать учения с участием сил ядерной триады. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что Путин наблюдает за пусками баллистических ракет вместе со своим белорусским коллегой из ситуационного центра.

Накануне Минобороны сообщило, что под руководством президента России проведут пуски баллистических и крылатых ракет.

Учения запланировали заранее для проверки подготовки военного управления, боевых расчетов и экипажей военных кораблей и ракетоносцев к выполнению поставленных задач. Кроме того, в ходе маневров установят надежность стратегических ядерных и неядерных сил.

В учениях принимают участие силы Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.