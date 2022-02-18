Путин будет командовать учениями с пусками баллистических и крылатых ракет 19 февраля

Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут под руководством президента Владимира Путина 19 февраля. В ходе маневров военные выполнят пуски баллистических и крылатых ракет.

Об учениях сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в учениях примут участие Воздушно-космические силы, силы Южного военного округа, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот, написало РИА «Новости».

Представители министерства отметили, что учение сил стратегического сдерживания спланировали ранее для проверки готовности органов военного управления и надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Также будут проверены боевые расчеты пуска, работа экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев по выполнению поставленных задач.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в соответствии с планом подготовки ВС РФ те соединения и воинские части, которые выполнили уже учебные задачи на полигонах, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации.