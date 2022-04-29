Пушков высмеял заявления польских властей о российском газе

Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности «голубого топлива» из России. Такое заявление в своем Теlеgrаm-канале сделал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Польша после отказа от отплаты российского газа в рублях заказала такие же объемы голубого топлива по реверсу из Германии, какие и покупала ранее у России. Пушков отметил, что при этом польские власти утверждают, что не нуждаются в российском газе.

«Кого они пытаются обмануть? А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — написал он.

«Газпром» с 27 апреля приостановил экспорт газа в Польшу и Болгарию из-за неоплаты. Компания обратила внимание, что будет сокращать транзит в другие страны, если польская и болгарская стороны начнут незаконно отбирать топливо. Как позже сообщили в «Газпроме», Польша продолжала покупать российский газ, но реверсом из Германии.

Ранее Россия заявила, что с 1 апреля будет принимать плату за газ от недружественных стран в рублях. Такая мера нужна, чтобы уйти от расчетов в евро и долларах. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что то отказ от операций в рублях российская сторона будет признавать неисполнением обязательств по договорам.