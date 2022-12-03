Власть 03 декабря 2022, 01:58 Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве Сенатор Пушков: У Германии проблемы не только энергетические и футбольные РИА «Новости»

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал в Telegram-канал на конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и министром финансов страны Кристианом Линднером из-за выделения средств на закупку новых боеприпасов.

Ламбрехт ранее написала письмо Линдеру, в котором попросила срочно предоставить крупную сумму на покупку недостающего вооружения. Однако министр финансов отказал ей. Пушков высмеял этот конфликт.

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«У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже…», — написал сенатор.

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Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала заявление Ламбрехт. Глава Минобороны Германии пожаловалась, что бундесвер передал большое количество оружия из собственных запасов Украине.

Ранее глава немецкого правительства Олаф Шольц в ходе Берлинской конференции по безопасности выразил надежду на возвращение к мирному порядку, который поддержит Россия.