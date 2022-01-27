Пушков: Россия пока не планирует признавать ДНР и ЛНР

Руководство РФ в настоящее время не рассматривает перспективу политического признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, говорить о том, что ВСУ в ближайшее время начнет масштабную операцию по «захвату Донбасса» не приходится, несмотря на обострение ситуации на юго-востоке Украины.

«Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР», — сказал Пушков.

Сенатор полагает, что Россия может задействовать военную составляющую лишь в том случае, если Украина начнет прямые боевые действия в отношении непризнанных территорий. В то же время Пушков не исключил провокаций.

«Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно», — допустил он.

Ранее фракция КПРФ в Госдуме подняла вопрос о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Партия обратилась к президенту России с просьбой провести в скором времени переговоры с руководством республик для создания правовой базы межгосударственных отношений и регулирования взаимодействия. Коммунистов поддержали другие фракции.