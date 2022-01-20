Идею признания ДНР и ЛНР назвали в Госдуме поспешной

Предложение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР поспешно и может спровоцировать обвинения в якобы агрессивных планах России при продолжающихся переговорах между страной и членами НАТО по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Сегодня, я считаю, важно добиться более весомого решения, которое обозначено в наших требованиях. Заявление о признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Представители КПРФ вместе с лидером партии Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Учитывая то, как сегодня проходят переговоры между Россией и США, мы выдвинули 12 требований, на которые должны быть даны письменные ответы и гарантии безопасности. Естественно, нам необходимо добиться от США и НАТО ответов на все эти пункты, — добавил Водолацкий.

По его словам, если Штаты и альянс откажутся от предложений, то будет реализован план «Б». В таком случае предложение КПРФ может быть осуществимо. Парламентарий объяснил, что планом «Б» он называет защиту национальных интересов России, в том числе и от внешних угроз.