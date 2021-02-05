Пушков предложил построить в селе Нью-Йорк на Украине Статую Свободы

«Украину можно поздравить с почином — сейчас заживут! <…> Отныне городок будет развиваться под лозунгом „Даешь небоскребы!“, „Даешь Trump Tower!“ И, конечно, надо не забыть Статую Свободы от здравого смысла», — написал Пушков.

Сенатор не сомневается, что теперь в поселке начнется другая жизнь, описанная еще у Ильфа и Петрова. «Нью-Васюки в украинском исполнении», — заявил Пушков.

По его мнению, это только начало. Теперь политик ждет появления Сан-Франциско, Лос Анджелеса, Чикаго и Цинциннати.

Переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района в Донецкой области в Нью-Йорк одобрила Верховная рада Украины, напомнило агентство Ura.ru. Нью-Йорк — это историческое название поселка до 1951 года. Населенный пункт основали на территории Восточной Украины немцы-меннониты в XVIII веке. Их пригласила в Россию Екатерина II. В ХIХ столетии земли в районе этого поселка перешли во владение рода Голицыных.