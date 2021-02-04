Украинский поселок захотели переименовать в Нью-Йорк

В Раде предложили переименовать поселок Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Такую рекомендацию местным властям дал комитет парламента Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк», — приводит УНИАН слова председателя комитета, депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко.

При обсуждении этого вопроса в Раде отметили, что Нью-Йорк — это историческое название поселка до 1951 года.

По данным из открытых источников, поселок Нью-Йорк основали на территории Восточной Украины немцы-меннониты в XVIII веке. Их пригласила в Россию Екатерина II и выделила для заселения эту землю. В ХIХ веке земли в районе этого поселка получил род Голицыных.