Пушков оценил здравые мысли Климкина про жесткий ответ России

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на признания экс-главы украинского МИД Павла Климкина. Бывший министр заявил, что его испугали слова президента РФ о превращении Украины в антипод России.

По мнению Климкина, Владимир Путин говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. По мнению политика, ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким.

«Иногда экс-главу МИД Украины Климкина все же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет», — написал в ответ Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, киевским властям стоит следить за динамикой отношений России и самопровозглашенных народных республик Донбасса.

«Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа», — заключил он.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит помогать жителям юго-востока Украины. Он обратил внимание, что последние месяцы ситуация в Донбассе накаляется. Участились обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

По его словам, Россия делает все возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, хотя это очень тяжело.

«Россия помогает Донбассу. <…> Вереница грузовиков с гуманитарной помощью, другие виды поддержки, разумеется, это все имеет место и будет продолжаться», — подчеркнул Песков.