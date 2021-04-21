Президент РФ Владимир Путин знает о предложении Владимира Зеленского встретиться в ДНР, но изучить, вероятно, его не успел. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если у Путина время найдется с [выступлением Зеленского] ознакомиться, то он, конечно же, ознакомится. Но так или иначе ему это будет доложено. Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться», — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом он отметил, что в последние дни никаких запросов от украинского президента на общение не поступало. Тем не менее важно общаться, когда какие-то «предпосылки для этого создаются».

По словам Пескова, несколько месяцев в Донбассе было огромное количество «провокационных обстрелов» территорий самопровозглашенных республик со стороны вооруженных сил Украины. Эти провокации не прекращались, что и привело к эскалации.

В Кремле также заверили, что Россия делает все возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, хотя это очень тяжело.

«Россия помогает Донбассу. <…> Вереница грузовиков с гуманитарной помощью, другие виды поддержки, разумеется, это все имеет место и будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь президента.