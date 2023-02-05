Мир 05 февраля 2023, 18:55 Немцев напугала новая волна беженцев Bild: половина жителей Германии назвала количество принятых беженцев чрезмерным Unsplash

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Проведенный опрос среди жителей Германии показал, что более половины жителей считают количество принятых беженцев слишком большим. Треть респондентов посчитала, что приехавших иностранцев «достаточно много». Об этом сообщила газета Bild.

Президент немецкой окружной ассоциации Райнхард Загер в беседе с журналистами заявил, что с 2014 года в Германию прибыли 1,4 миллиона беженцев, которым потребовалось убежище. Он подчеркнул, что это не включает еще один миллион украинцев, которые приехали в Германию в прошлом году.

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«Мы постарались всех разместить и окружили заботой. Но сейчас наши возможности на исходе», — признался чиновник.

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Власти немецких муниципалитетов, получая очередную заявку от федеральных властей на прием беженцев, уже идут на экстравагантные меры. В деревне Бах в Баварии местная администрация арендовала прогулочный катер для размещения 200 беженцев из стран Ближнего Востока.

По словам властей, на такой шаг пришлось пойти, чтобы не занимать школьные спортзалы в разгар учебного года. На борту судна есть каюты, столовая, уборные. Для беженцев организовали трехразовое питание.

Местные жители опасаются приезда людей из арабских стран. Пожилой мужчина, например, заявил, что ему известны случаи нападения приезжих на коренных жителей в больших городах. Поэтому он не согласен с приемом беженцев, исповедующих ислам.

Пока на судне поселился 31 человек, среди которых пары с детьми и несколько одиноких женщин. В связи с демонстрациями местных жителей полиция решила увеличить количество патрулей на пристани.