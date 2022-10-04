Пушков объяснил, в чем смысл российской идеологии | 360°

Власть 04 октября 2022, 08:00 Поделиться Telegram

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Viber Пушков объяснил, в чем смысл российской идеологии Сенатор Пушков: идеология России включает в себя идеи о суверенитете и защиты ценностей freepik

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Российская идеология включает в себя защиту традиционных ценностей и идеи о суверенитете государства. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, идеология РФ не похожа на ту, что распространяют страны Запада.

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«Но есть совокупность ее элементов — от постулата о суверенитете до защиты традиционных ценностей, которые привлекательны и для населения страны, и для большой части внешнего мира», — написал Пушков в своем Telegram.

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Он добавил, что именно смешение данных элементов и составляет идеологию России.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открывает не только свои двери, но и свое сердце. Так он прокомментировал результаты референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Все эти субъекты по итогам голосования вошли в состав Российской Федерации.

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