Путин заявил, что Россия открывает не только двери, но и сердце | 360°

Важное 30 сентября 2022, 19:27 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что Россия открывает не только двери, но и сердце Президент Путин: Россия открывает не только двери, но и сердце

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Россия открывает не только двери, но и сердце. Об этом заявил президент Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий на митинге-концерте «Выбор людей: вместе навсегда!» на Красной площади.

«Россия открывает не только двери, но и сердце — добро пожаловать домой», — сказал президент.

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По его словам, современная Россия предоставила людям, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, право выбора, они выбрали быть с Россией.

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Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади. Глава государства подчеркнул, что 30 сентября стало днем правды и справедливости.

Он обратил внимание, что бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс, делают все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность.

«Мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам. Они сейчас не на параде — они в бою. Они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад», — отметил глава Российского государства.

Его слова «Победа будет за нами!» вызвали бурную поддержку зрителей митинга-концерта.

На митинге-концерте на Красной площади выступили главы четырех регионов, вошедших в состав России. А также герои России Андрей Соловьев и Мерген Дулгак.

Свои стихи прочтет Богдана Нещерет, юная поэтесса из Донбасса, которую в восемь лет Служба безопасности Украины назвала одним из главнейших врагов. За свои стихи Богдана попала на сайт «Миротворец».

Состав выступающих артистов митинга-концерта совсем не случаен. Это люди, которые либо непосредственно связаны с Донбассом, либо неоднократно приезжали туда уже в ходе СВО: Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Юлия Чичерина, Николай Басков.

На сцену также поднимутся артисты, которые приобрели известность, благодаря поддержке спецоперации — Елизавета Долженкова, группа «Зверобой».

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