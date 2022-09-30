Путин заявил, что Россия открывает не только двери, но и сердце | 360°

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Эксклюзив
30 сентября 2022, 20:30
Путин посвятил свое выступление отношениям с Западом и развороту на Восток
Знаменитости
30 сентября 2022, 20:25
Похороны Бориса Моисеева пройдут 2 октября
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Общество
30 сентября 2022, 20:08
Выплаты, электронные права и самозапрет на кредиты. Что ждет россиян с 1 октября
Общество
30 сентября 2022, 20:07
«Людям вернули Родину». Сальдо и Балицкий выступили на концерте на Красной площади
Власть
30 сентября 2022, 20:01
Развитие новых регионов России и конец однополярного мира. Главное из выступления Путина
Мир
30 сентября 2022, 19:37
Потолок цен на нефть из России станет смертельным ударом для Запада. Как Европа сама загоняет себя в кризис
Подмосковье
30 сентября 2022, 19:35
Победителей Акселератора проектов молодежи с инвалидностью определили в Подмосковье
Мир
30 сентября 2022, 19:33
Референдумы не признают, а Украину в альянс пока не возьмут. Главное из заявлений Столтенберга
Важное
30 сентября 2022, 19:27
Путин заявил, что Россия открывает не только двери, но и сердце