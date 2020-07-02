Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Зеленского слабым руководителем, которым спасовал перед трудностями. Он считает президента Украины не способным проявить решительность по отношению к Петру Порошенко.

«Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал. <…> Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, политика не только игра на сцене, ведь в этой сфере нужно показывать реальные действия, на которые, похоже, Зеленский не способен.

Такое мнение сенатор высказал в ответ на пост Telegram-канала «Русский Демиург», который также обвинил украинскую власть в неспособности дать отпор Петру Порошенко.

Ранее экс-президент Украины обратился к Владимиру Зеленскому с фразой «Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте».

На Украине против Порошенко возбуждено 24 уголовных дела.