«Спасовал, убежал, забился в угол». Пушков — о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко
«Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал. <…> Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, политика не только игра на сцене, ведь в этой сфере нужно показывать реальные действия, на которые, похоже, Зеленский не способен.
Такое мнение сенатор высказал в ответ на пост Telegram-канала «Русский Демиург», который также обвинил украинскую власть в неспособности дать отпор Петру Порошенко.
Ранее экс-президент Украины обратился к Владимиру Зеленскому с фразой «Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте».
На Украине против Порошенко возбуждено 24 уголовных дела.