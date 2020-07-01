Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского к решительным действиям. По его мнению, если он хочет его посадить, так пусть уже сделает это.

«Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте», — сказал Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения, трансляция ведется на Yоutubе-канале «Судебная власть Украины».

По мнению Порошенко, если его не за что судить, власти должны перед ним извиниться.

Петра Порошенко подозревают в том, что он в 2018 году вынудил главу Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, который до этого был начальником киевского управления СБУ.

Прокуратура попросила вместо ареста отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. Это значит, что Порошенко не сможет выезжать из Киева без разрешения и должен приходить к следователю и в суд по первому вызову. Ему также запретят общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Изначально прокуратура требовала ареста Порошенко на период досудебного расследования.