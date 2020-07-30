Пушков назвал опасной провокацией войска США около границ России

Американские военные у границ России — это опасная провокация. Таким мнение поделился сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Пушков заявил, что переброска американских войск в Польшу и страны Балтии нарушит основополагающий акт Россия-НАТО, принятый в 1997 году.

«Это было бы опасной провокацией», — написал сенатор.

Он также указал, что, если США уберут своих военных из Германии, имидж и политический вес Берлина в Европе не пострадает. По словам Пушкова, «этот вес определяется другим».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал о планах США перебросить часть своих военных к границам нашей страны, чтоб обеспечить «сдерживание» России. Он добавил, что в будущем военные силы могут быть размещены в Польше и странах Балтии. Также глава Пентагона заявил, что из Германии выведут 12 тысяч американских военных. Большая часть из них отправится в Бельгию и Италию. СМИ сообщили, что там же будет штаб военных сил США.

Также вывод войск из Германии прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, немцы покупают у России энергоносители, так что Берлин не нуждается в защите.