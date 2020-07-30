Трамп объяснил, почему США выводят войска из Германии

США решили сократить военный контингент в Германии. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Берлин покупает у Москвы энергоносители и защита от России ему не нужна.

Свое мнение глава Белого дома высказал в Twitter, опубликовав недоуменный пост на эту тему.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за электроэнергию, и мы должны защитить Германию от России. <…> Кроме того, Германия просрочила свой двухпроцентный взнос в НАТО. Поэтому мы решили вывести кое-какие войска», — написал американский лидер.

В Петагоне ранее уточнили, что немецкую территорию покинут около 12 тысяч военных США. Большую часть контингента отправят домой, остальных — передислоцируют по другим странам НАТО в Европе.