Пушков назвал главные фейки о России в 2020 году

В первую очередь иностранные СМИ особенно часто писали о «вмешательстве» России в выборы в США. По мнению сенатора, американским демократам и кандидату в президенты США Джо Байдену такие фейки выгодны, поскольку благодаря им можно устанавливать антироссийские санкции.

Вторая категория ложных сообщений — данные о «влиянии» России на дела Великобритании, написала газета «Известия».

Помимо этого к опасным фейкам относятся попытки переложить ответственность на СССР за начало Второй мировой войны, обвинения России во влиянии на конфликты на Ближнем Востоке, публикации о манипуляции со статистикой по коронавирусу, а также материалы о принятии поправок к Конституции.

Кроме того, комиссия Совфеда обратила внимание на желание некоторых европейских стран закрыть российские СМИ.

Ранее британский министр Джо Стивенс обратилась к Ofcom, чтобы пересмотреть вопрос о предоставлении телеканалу RT лицензии на вещание в стране. В Союзе журналистов России (СЖР) объяснили этот поступок — большая популярность отечественного СМИ за рубежом.