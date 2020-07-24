Своим мнением поделился глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Конечно, это никак не соотносится со свободой слова и со свободой распространения информации. Конечно, теневому министру стоило бы объяснить, каким образом в мире работают законы по свободе печати, в том числе активно декларируемые и в Великобритании, и в соседних странах», — отметил он.

По словам Соловьева, угрозы в адрес RT и новостного агентства Sputnik звучат уже не в первый раз по всему миру. А значит, СМИ набирают там популярность, они идут против основного мейнстрима, люди хотят знать другую точку зрения.

«Конечно, подобные высказывания должны учитываться и правозащитными организациями, международными журналистскими организациями», — добавил Соловьев.

Ранее парламентский комитет Британии опубликовал доклад о «российском вмешательстве». В нем РФ обвинили в «кибератаках» и «распространении дезинформации». В частности, утверждается, что RT и Sputnik якобы предвзято освещали референдум по вопросу членства Британии в Евросоюзе в 2016 году. МИД России назвал публикацию «русофобией в фейковой огранке».

В декабре 2018 года Ofcom представил результаты расследования. Медиарегулятор посчитал, что телеканал допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. RT выписали штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов за «нарушение принципа беспристрастности».

Посольство России в Британии расценило действия Ofcom в отношении RT попыткой давления на редакционную политику телеканала.