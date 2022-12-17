17 декабря 2022, 02:33
Провокации в отношении Крыма будут жестко пресекаться — Госдума
Депутат Госдумы Шеремет: позиция США по Крыму им сильно аукнется
Позиция властей США, которые открыто признали право Украины проводить военные операции в Крыму, аукнется им. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он заявил, что Россия не позволит посягать на ее территории, а все попытки провокаций в отношении Крыма будут немедленно пресекаться.
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«Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — сказал Шеремет.
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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США признают право Украины планировать военные операции в Крыму, так как считают полуостров украинским.
Шеремет считает, что такими словами политик дает разрешение киевскому режиму на преступление. Он также предложил объявить Кирби персоной нон-грата.
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