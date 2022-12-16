Мир 16 декабря 2022, 23:23 США признали «право» Украины на военные операции в Крыму Белый дом: США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму Pixabay

Читать 360tv в

Соединенные Штаты Америки признают право Украины планировать и проводить военные операции на полуострове Крым, так как считают эту территорию украинской. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов.

«Украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — заявил Кирби.

Реклама

Представитель Белого дома отказался комментировать сообщения в СМИ, что администрация США якобы допускает возможность военного завоевания Крыма со стороны киевского режима. Кирби считает такие попытки предпосылками к ядерной эскалации.

Реклама

Россия ответила на американское «да» бесчинствам в Крыму. Киев и его западные «партнеры» сами спровоцировали удары по энергообъектам, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с «Царьградом».

Власти Евросоюза не поддержали желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым. На Западе не хотят усиления конфликта, поэтому считают претензии Киева на полуостров слишком опасными.