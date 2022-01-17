Премьер-министр Пакистана поблагодарил Путина за слова о пророке Мухаммеде

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. В ходе беседы глава правительства исламской республики заявил о поддержке мусульманами слов российского лидера о пророке Мухаммеде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Имран Хан напомнил президенту России его заявление, которое он сделал во время ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Тогда Путин назвал оскорбление пророка Мухаммеда «нарушением свободы вероисповедания и нарушением святых чувств людей, которые исповедуют ислам». По словам президента, это вызывает к жизни другие, еще более острые экстремистские проявления.

Премьер Пакистана отметил, что слова президента России получили широкую поддержку во всем мусульманском мире.

Путин ответил собеседнику, что Россия исторически является многонациональным и многоконфессиональным государством, где живут народы, исповедующие различные религии, включая ислам.

Также стороны обсудили развитие связей между двумя государствами в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы. Кроме того, речь шла о совместной борьбе с распространением коронавирусной инфекции.