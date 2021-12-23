Гитлера в «Бессмертном полке» и шутки про пророка Мухаммеда Путин отказался считать свободой

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Москве ответил на вопрос «Россия — Культура» об уголовных преследования за свободу самовыражения и творчества.

Путин вспомнил о случае, когда на сайте «Бессмертного полка» были размещены портреты нацистских лидеров Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте „Бессмертного полка“ — это свобода творчества?» — задался вопросом Путин.

Политик признал, что без свободы нет движения вперед. В этом случае общество ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное.

Президент заявил, что свобода вступает в определенные противоречия с целями, которые развивает человек, когда сталкивается со свободой другого человека.

Также он вспомнил о публикациях французского журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда и был разгромлен недовольными людьми. В ходе нападения погибли 12 человек.

«Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества?» — спросил Путин.

Он назвал карикатуры нарушением свободы вероисповедания и святых чувств людей, которые исповедуют ислам. По словам президента, это вызывает к жизни другие, еще более острые экстремистские проявления.

«Зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем нам до этого допускать», — заключил Путин.