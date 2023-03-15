Криминал 15 марта 2023, 14:52 Путин перечислил успешные направления в работе прокуратуры Путин похвалил Генпрокуратуру за позитивную динамику в борьбе с экстремизмом и терроризмом РИА «Новости»

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Органы прокуратуры показали хорошую динамику работы по противодействию терроризму, экстремизму, коррупции и криминалу. Президент России Владимир Путин заявил об этом на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он подвел итоги работы ведомства за 2022 год и отметил большую работу по основным направлениям, в том числе в восстановлении прав более 1,1 миллиона человек, расширении практики личного приема граждан, сокращении числа проверок бизнеса.

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«Есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, противодействии криминалу и коррупции», — сказал президент.

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Владимир Путин поблагодарил Генпрокуратуру за защиту прав военнослужащих, участников и ветеранов спецоперации, их семей, поручил активизировать эту работу, сделать адресной и предметной. Президент потребовал проконтролировать выплаты, оказание медицинской помощи, содействие в трудоустройстве и реабилитации.