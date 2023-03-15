15 марта 2023, 14:52
Путин перечислил успешные направления в работе прокуратуры
Путин похвалил Генпрокуратуру за позитивную динамику в борьбе с экстремизмом и терроризмом
Органы прокуратуры показали хорошую динамику работы по противодействию терроризму, экстремизму, коррупции и криминалу. Президент России Владимир Путин заявил об этом на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Он подвел итоги работы ведомства за 2022 год и отметил большую работу по основным направлениям, в том числе в восстановлении прав более 1,1 миллиона человек, расширении практики личного приема граждан, сокращении числа проверок бизнеса.
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«Есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, противодействии криминалу и коррупции», — сказал президент.
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Владимир Путин поблагодарил Генпрокуратуру за защиту прав военнослужащих, участников и ветеранов спецоперации, их семей, поручил активизировать эту работу, сделать адресной и предметной. Президент потребовал проконтролировать выплаты, оказание медицинской помощи, содействие в трудоустройстве и реабилитации.
Генпрокуратура РФ
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