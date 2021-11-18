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    18 ноября 2021, 04:12

    Прокуратура получит больше прав на личные данные россиян

    Владимир Груздев: прокуратура получит доступ к личным данным россиян

    Анастасия Кукова

    Правительство России одобрило законопроект, расширяющий полномочия прокуратуры. Он дает ей право получать доступ к персональным данным граждан не только при выполнении надзора. Роль ведомства в последние годы увеличилась и у него появились дополнительные функции.

    Прокуратура получит больше прав на личные данные россиян

    Как рассказал «Газете.Ru» член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, документ закрепит право прокуратуры на обработку персональных данных и прочей информации, доступ к которой был закрыт на основании федеральных законов.

    «Законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства», — рассказал Груздев.

    Если закон будет принят, он позволит собирать данные, в частности, о доходах чиновников, и выявлять тех из них, что живут не по средствам.

    Ранее подмосковная прокуратура начала проверку сообщения СМИ о поступившей в продажу в Сети базы данных автовладельцев столичного региона.