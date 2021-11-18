Прокуратура получит больше прав на личные данные россиян

Правительство России одобрило законопроект, расширяющий полномочия прокуратуры. Он дает ей право получать доступ к персональным данным граждан не только при выполнении надзора. Роль ведомства в последние годы увеличилась и у него появились дополнительные функции.

Как рассказал «Газете.Ru» член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, документ закрепит право прокуратуры на обработку персональных данных и прочей информации, доступ к которой был закрыт на основании федеральных законов.

«Законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства», — рассказал Груздев.

Если закон будет принят, он позволит собирать данные, в частности, о доходах чиновников, и выявлять тех из них, что живут не по средствам.

Ранее подмосковная прокуратура начала проверку сообщения СМИ о поступившей в продажу в Сети базы данных автовладельцев столичного региона.