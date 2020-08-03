Прокуратура Москвы проверит сообщения о продаже базы данных водителей

В ходе мероприятия сотрудники прокуратуры проверят, как соблюдается закон о персональных данных. Кроме того, при наличии оснований, они примут меры для устранения нарушений и привлечения виновных в утечке к ответственности.

Информация о том, что на одном из хакерских форумах появилось объявление о продаже базы с данными более миллиона автовладельцев из Москвы и Московской области, появилась в СМИ в понедельник, 3 августа.

Укравшие данные сообщили, что кроме телефонов владельцев машины, в базе есть даты регистрации транспортных средств, данные о документах на машину, регистрационный номер, марка модель и год выпуска.

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органов сообщили, что данные украли не из базы МВД. Информационные системы ведомства взлому не подвергались. Утечка могла произойти из страховых компаний или многофункциональных центров.