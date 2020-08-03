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    03 августа 2020, 18:41

    Прокуратура Москвы проверит сообщения о продаже базы данных водителей

    Анатолий Минкин

    Сообщения СМИ о продаже в интернете базы данных владельцев автомобилей Москвы и Московской области проверит столичная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
    Прокуратура Москвы проверит сообщения о продаже базы данных водителей

    В ходе мероприятия сотрудники прокуратуры проверят, как соблюдается закон о персональных данных. Кроме того, при наличии оснований, они примут меры для устранения нарушений и привлечения виновных в утечке к ответственности.

    Информация о том, что на одном из хакерских форумах появилось объявление о продаже базы с данными более миллиона автовладельцев из Москвы и Московской области, появилась в СМИ в понедельник, 3 августа.

    Укравшие данные сообщили, что кроме телефонов владельцев машины, в базе есть даты регистрации транспортных средств, данные о документах на машину, регистрационный номер, марка модель и год выпуска.

    СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органов сообщили, что данные украли не из базы МВД. Информационные системы ведомства взлому не подвергались. Утечка могла произойти из страховых компаний или многофункциональных центров.

    Новости SMI.FM