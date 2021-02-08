Производитель карт «Тройка» подал в суд на московское метро

Метрополитен Москвы заключил с ООО «Оренкарт» контракт на выпуск карт «Тройка» в октябре, однако вскоре соглашение было расторгнуто. В пресс-службе столичной подземки сообщили, что тестовая партия карт, произведенных компанией, не работала. Гендиректор «Оренкарта» Андрей Фролов в свою очередь заявил «Коммерсанту», что на момент расторжения контракта его компания не получала претензий, а карты соответствовали требованиям, но не считывались на некоторых устаревших турникетах.

Глава «Оренкарта» рассказал, что на обеспечение контракта было выделено 94 миллиона рублей, из них Московский метрополитен удержал 3,9 миллиона, а остальные средства не вернул в положенный срок. По словам Фролова, общий ущерб компании составил порядка 100 миллионов рублей. Деньги были потрачены на закупку дорогостоящих чипов NXP, использующихся в картах «Тройка».