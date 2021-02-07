07 февраля 2021, 10:12
«Тройка» заработает на всех видах транспорта Подмосковья к концу 2021 года
Оплачивать проезд картой «Тройка» на всех видах транспорта Подмосковья можно будет уже к концу года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас совместная программа по унификации платежной системы. Она запущена, в январе был тест. Задача к концу 2021 года, чтобы все виды транспорта работали по одной карте», — заявил глава региона.
С 1 февраля карта «Тройка» начала работать в Подмосковье. Ей можно расплатиться за проезд в более 1,1 тысячи автобусов. Карту принимают на более чем 300 городских маршрутах «Мострансавто» в 53 городских округах Московской области. Проезд по «Тройке» в Подмосковье стоит 37 рублей. Купить карту можно на автовокзалах «Мострансавто».
Пополнить счет на электронном кошельке можно в кассах метро или МЦК, через мобильное приложение и в банкомате Сбербанка.