Роскомнадзор сообщил о трех протоколах, проигнорированных Twitter

Роскомнадзор составил три административных протокола в отношении социальной сети Twitter за неудаление противоправной информации. Были учтены нарушения с начала 2021 года.

Об этом ТАСС сказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Мы по Twitter направили в мировой суд три протокола. Каждый протокол составлен за определенное административное правонарушение — неудаление запрещенной информации», — сказал чиновник.

По словам Субботина, на ресурсе было зафиксировано свыше трех тысяч единиц запрещенного контента. По этим данным также будет рассмотрено дело о составлении административных протоколов.

В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что, если доступ к этой информации не будет ограничен, соцсеть оштрафуют на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличится до десятой части совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Свинцов сообщал, что крупные мировые IT-компании не хотят открывать свои представительства в России и почти полностью игнорируют российское законодательство. По его мнению, замедление трафика и штрафы заставят наконец западные компании выполнять российское законодательство.