Депутат объяснил, к чему приведет замедление скорости работы Twitter в РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил, к чему приведут меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter, написал сайт RT.

Он отметил, что эти действия выполняются в рамках действующего права. По его словам, крупные мировые IT-компании не желают открывать в нашей стране представительства и почти полностью игнорируют все российское законодательство.

Как пояснил парламентарий, законы, которые позволяют штрафовать в случае нарушения наших условий и замедлять трафик «приведут к тому, что западные компании постепенно начнут исполнять российское законодательство».