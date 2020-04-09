Прогулка с ребенком обошлась петербуржцу в 15 тысяч рублей

Ленинградский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей 38-летнего мужчину, который на детской площадке во дворе дома, расположенного на Лермонтовском проспекте, гулял с малолетним ребенком.

Как сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении Алексея был составлен протокол об административном нарушении по части статьи о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Правительство Петербурга включило детские площадки в перечень объектов, запрещенных к посещению с 28 марта по 30 апреля.

Накануне московский суд оштрафовал на тысячу рублей жителя столицы Иисуса Воробьева, который выгуливал собаку в закрытом для посещений общественном парке. Мужчина также нагрубил патрульным, которые сделали ему замечание.