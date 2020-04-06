«Готовился к худшему, даже вещи собрал». Иисус прокомментировал задержание на Патриарших

Москвич Иисус Воробьев рассчитывал на более суровый приговор, чем штраф за невыполнение требований полиции. Об этом он рассказал «360».

Воробьева задержали 4 апреля, когда он гулял с собакой на Патриарших прудах в центре города. Мужчина находился в парке, закрытом из-за карантина по коронавирусу. Полицейские увезли его в отделение, собака добежала до дома, где за ней спустилась жена Иисуса.

6 апреля Воробьева оштрафовали на тысячу рублей по статье КоАП о неповиновении требованиям сотрудника полиции. Максимальное наказание по ней — 15 суток ареста.

Москвич рассказал «360», что спокойно отнесся к приговору, и будет его обжаловать.

Просто я рассчитывал, что меня отправят на 15 суток. То, что [выписали] штраф — даже немножко удивился. Я готовился к более худшему варианту, даже вещи собрал Иисус Воробьев житель Москвы

По словам Иисуса, полицейские спровоцировали его на ругательства, когда потащили в машину и не разрешили отвести собаку до дома. Ранее в Сети появилось видео с регистратора одного из полицейских. На кадрах Воробьев говорит тем, кто его задерживает: «Я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями».

По словам Воробьева, парк на Патриарших прудах не попал в список мест, закрытых для посещения во время самоизоляции. Это он и пытался объяснить полицейским.

На следующий день после задержания Иисус отправился гулять с собакой в тот же парк, из полицейских к нему в тот день «никто не подходил».