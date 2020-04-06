    06 апреля 2020, 21:55

    «Готовился к худшему, даже вещи собрал». Иисус прокомментировал задержание на Патриарших

    Георгий Белецкий, Кирилл Фролов

    Москвич Иисус Воробьев рассчитывал на более суровый приговор, чем штраф за невыполнение требований полиции. Об этом он рассказал «360».
    «Готовился к худшему, даже вещи собрал». Иисус прокомментировал задержание на Патриарших

    Воробьева задержали 4 апреля, когда он гулял с собакой на Патриарших прудах в центре города. Мужчина находился в парке, закрытом из-за карантина по коронавирусу. Полицейские увезли его в отделение, собака добежала до дома, где за ней спустилась жена Иисуса.

    6 апреля Воробьева оштрафовали на тысячу рублей по статье КоАП о неповиновении требованиям сотрудника полиции. Максимальное наказание по ней — 15 суток ареста.

    Москвич рассказал «360», что спокойно отнесся к приговору, и будет его обжаловать.

    Просто я рассчитывал, что меня отправят на 15 суток. То, что [выписали] штраф — даже немножко удивился. Я готовился к более худшему варианту, даже вещи собрал

    Иисус Воробьевжитель Москвы

    По словам Иисуса, полицейские спровоцировали его на ругательства, когда потащили в машину и не разрешили отвести собаку до дома. Ранее в Сети появилось видео с регистратора одного из полицейских. На кадрах Воробьев говорит тем, кто его задерживает: «Я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями».

    По словам Воробьева, парк на Патриарших прудах не попал в список мест, закрытых для посещения во время самоизоляции. Это он и пытался объяснить полицейским.

    На следующий день после задержания Иисус отправился гулять с собакой в тот же парк, из полицейских к нему в тот день «никто не подходил».