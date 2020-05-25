Профсоюзы предложили возмещать россиянам расходы на удаленке

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила возмещать удаленным работникам расходы на электричество, установку лицензионного ПО, интернет и телефонную связь. Размер компенсации может достигать трех тысяч рублей.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию проекта поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе за подписью зампреда ФНПР Нины Кузьминой. Документ будет рассмотрен Российской трехсторонней комиссией (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Профсоюзы предложили внести в ТК новую статью о временной удаленной работе, которая предусматривает оформление дополнительного соглашения между работодателем и сотрудником. В документе будет прописан срок и порядок возмещения расходов, а также какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи. Помимо этого, должен быть оговорен канал отчета о сделанной работе. В проекте поправок также предлагается запретить снижать удаленному работнику зарплату, если он справился со всеми заданиями.

Профсоюзные деятели предложили выделить категорию людей, имеющих преимущественное право перейти на удаленную форму работы — пенсионеры, инвалиды, студенты-очники и некоторые другие.

В Минтруде ознакомились с предложением, и в целом его поддерживают. Сейчас идут консультации относительно конкретных норм. Эксперты считают, что подобное финансовое бремя (три тысячи рублей) сможет нести не каждая компания.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов назвал странным предложение возложить дополнительную нагрузку на работодателей в нынешних условиях. Положение многих компаний и так удручающее, если проект поправок будет принят, он только ухудшит положение бизнеса.

После снятия ограничительных мер из-за распространения COVID-19, 17% российских компаний намерены еще какое-то время не возвращать работников с удаленного режима работы. Продлить навсегда такую форму работы хотят в 4% фирм. На обычный офисный режим вернутся 72% компаний.