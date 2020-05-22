Пятая часть компаний повременит с возвращением в офисы в России

Каждая пятая российская компания не собирается возвращать сотрудников с удаленки хотя бы какое-то время после снятия ограничений. 4% компаний решили, что точно оставят навсегда дистанционный режим работы.

Согласно опросу, 17% российских работодателей собираются оставить сотрудников на удаленной работе после снятия ограничений, 4% продлят этот режим навсегда, но 72% компаний хотят возобновить обычный офисный режим, передает «Интерфакс».

Еще 2% компаний рассматривают другие варианты. Например, возвращать сотрудников в офис «по желанию», продлить дистанционную занятость для сотрудников, которые хорошо проявили себя или находятся в предпенсионном возрасте.

Опрос работодателей проводил Исследовательский центр портала Superjob.ru 15–21 мая. В нем приняли участие 500 человек из числа менеджмента и кадровых служб.

Российские компании начали переводить офисных сотрудников на удаленную работу с марта. С 28 марта, когда был объявлен период нерабочих дней, это стало обязательным. Сейчас некоторым компаниям в Москве и Подмосковье разрешили вернуться к работе, но для большинства офисов удаленный режим действует до 31 мая.