Важное 27 июля 2023, 11:13 Комитет СФ поддержал закон о запрете выезда за рубеж для получивших повестку призывников Сенатор Басюк: комитет СФ поддержал запрет выезда из РФ для тех, кому направили повестку Freepik

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Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон, запрещающий выезд за рубеж призывникам, которым направили повестку, в том числе по месту учебы и работы. Об этом написал ТАСС со ссылкой на члена комитета, сенатора Константина Басюка.

Законопроект есть в базе документов Госдумы. Парламент одобрил его 25 июля и направил в профильные комитеты. Корректировки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета.

Проект подразумевает, что призывники не смогут покинуть страну со дня, когда повестку разместят в реестре врученных. Как рассказал агентству первый заместитель председателя комитета по обороне Владимир Кожин, решение приняли единогласно. Совфеду рекомендовали одобрить закон на завтрашнем пленарном заседании.

Уточняется, что запрет покидать Россию со дня направления повестки — временная мера, цель которой в обеспечении явки призывников в военный комиссариат. Решение о запрете будут формировать сами военкоматы после отправки повестки.