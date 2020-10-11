Проект пособий для детей от трех до семи лет одобрили в правительстве

В правительстве России одобрили проект распоряжения о выделении в 2020 году Минтруду дополнительных средств, чтобы субсидировать бюджет регионов. Это нужно для проведения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно.

Решение по проекту было опубликовано на официальном сайте правительства.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Принятие проекта позволит полностью обеспечить в 2020 году ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Ранее стало известно, что правительство выделило дополнительные средства из своего резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для выплат пособий детям этого возраста. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка, примерно 5,5 тысячи рублей. Выплаты положены семьям, в которых среднедушевой доход не выше прожиточного минимума в регионе.

С этой инициативой в начале года выступил Владимир Путин. А 8 октября Михаил Мишустин объявил о выделении регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми.