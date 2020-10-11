Проект пособий для детей от трех до семи лет одобрили в правительстве
Решение по проекту было опубликовано на официальном сайте правительства.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.
Принятие проекта позволит полностью обеспечить в 2020 году ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Ранее стало известно, что правительство выделило дополнительные средства из своего резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для выплат пособий детям этого возраста. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка, примерно 5,5 тысячи рублей. Выплаты положены семьям, в которых среднедушевой доход не выше прожиточного минимума в регионе.
С этой инициативой в начале года выступил Владимир Путин. А 8 октября Михаил Мишустин объявил о выделении регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми.