Правительство выделило деньги на пособия детям от трех до семи лет

Выплаты ежемесячных пособий на детей в семьях с низкими доходами начались с 1 июня. Величина пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка — это около 5,5 тысячи рублей. Деньги положены семьям, в которых среднедушевой доход не выше, чем региональный прожиточный минимум.

Правительство должно до декабря провести оценку уровня доходов получателей выплаты. После этого со следующего года семьям, в которых доход после получения пособия не достиг прожиточного минимума, направят дополнительные средства.

Ввести выплаты на детей от трех до семи лет в начале года предложил президент Владимир Путин. 8 октября глава правительства Михаил Мишустин объявил о выделении регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми.