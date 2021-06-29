Проект о штрафах за выброшенных питомцев поддержали в кабмине

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в КоАП, в том числе введение штрафов за оставление домашних животных без владельца. Нарушителю будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он является одним из авторов этого законопроекта. Решение комиссии оказалось в распоряжении агентства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в тексте проекта отзыва комиссии.

Законопроект предлагает ввести штрафы за нарушение норм закона «Об ответственном обращении с животными». Россиянам запретят выбрасывать своих питомцев на улицу — если человек больше не может ухаживать за ними, их нужно будет отдать в приют или другому владельцу.

Обычному гражданину за нарушение придется заплатить штраф до полутора тысяч рублей, должностному лицу — от пяти до 15 тысяч, а организации — от 15 до 30 тысяч рублей.

Законопроект предусматривает штрафы и за жестокое обращение с животными. Обычный человек может поплатиться на сумму от пяти до 15 тысяч, компания — на 50–100 тысяч, а ее руководитель — на 15–30 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступит, если животное покалечили или убили.