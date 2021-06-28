Новые штрафы за обращение с животными собрались ввести в России

Кроме уголовного наказания за жестокое обращение с животными, в России может появиться и административное. Поправки в Административный кодекс подготовили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Согласно законопроекту, штрафы собираются ввести за нарушение правил, установленных законом «Об ответственном обращении с животными». Питомцев нельзя будет выбрасывать на улицу. Если у человека нет возможности за ними ухаживать, то нужно отдать их либо другому владельцу, либо в приют.

Как написала «Парламентская газета», штраф за выброшенное животное для обычного гражданина может составить от полутора до трех тысяч рублей, должностных лиц будут наказывать на 5-15 тысяч рублей, организации — на 15-30 тысяч рублей.

За жестокое обращение с животным гражданин может поплатиться на 5-15 тысяч, компанию накажут на 50-100 тысяч, ее руководство — на 15-30 тысяч. По действующим нормам закона за жестокое обращение с животными могут привлечь только к уголовной ответственности. Однако она наступит лишь в том случае, если зверя покалечили или убили.

Уголовную ответственность, согласно законопроекту, понесут владельцы диких зверей из списка запрещенный в доме или квартире. Речь идет о тех, кто завел животное после 1 января 2020 года. Физических лиц оштрафуют на 5-15 тысяч, организацию — на 100-150 тысяч, должностных лиц — на 30-50 тысяч. При этом на зоопарки и цирки ограничение не распространяется. Однако по этой статье могут привлечь к ответственности фотографов, которые держат у себя опасных животных и предлагают с ними сфотографироваться.