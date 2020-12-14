Продовольственное эмбарго продлили до 31 декабря 2021 года

Запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США и других стран будет действовать по 31 декабря 2021 года.

Под ограничения также попали страны Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. В списке указаны Украина, Албания, Черногория, Исландия и княжество Лихтенштейн. В нем указали Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

В 2014 году Россия запретила ввоз некоторых товаров из стран, объявивших о санкциях против РФ. Ограничения коснулись мяса, колбасы, рыба и морепродукты, а также овощи, фрукты и молочная продукция.

Санкции сохранялись, и Москва отвечала на них зеркально. Великобританию отдельно выделили в новом списке, поскольку с 31 декабря она покинет Евросоюз. Переходный период длился год. Лондону и Брюсселю необходимо договориться, как будут складываться их отношения в торговой сфере.