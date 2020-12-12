Киев выразил протест России из-за расширения списка санкций

МИД Украины выразил протест в связи с решением кабинета министров России о расширении списка санкций против украинских физических лиц.

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые „специальные экономические меры“», — говорится в сообщении на сайте украинского ведомства, пишет РИА «Новости».

В заявлении добавляется, что «МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества».

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что украинская сторона оставляет за собой право «принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права».

Созданный Россией санкционный список против граждан Украины накануне расширился на 849 человек. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, туда добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый зам спикера Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, напомнило Ura.ru. В ноябре 2018 в этом списке их было 322 имени.