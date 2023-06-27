Власть 27 июня 2023, 07:54 Продажу алкоголя в жилых домах могут запретить в России — СМИ «Известия»: ЕР внесет в Госдуму законопроект о запрете на продажу спиртного в жилых домах Freepik

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Депутаты от «Единой России» хотят в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о запрете на продажу алкоголя в жилых домах. Предполагается, что ограничение коснется не только магазинов, но кафе и ресторанов. Об этом написали «Известия».

Инициатива связана с массовыми жалобами жителей на такие заведения и предполагает, что торговлю можно будет разрешить, если так решат на общем собрании собственников. Новый закон должен помочь снизить количество стихийных зон распития спиртного во дворах.

Как пояснили разработчики законопроекта, действующее законодательство запрещает пить спиртное во дворах, подъездах, на лестницах, детских площадках, но по факту правила не соблюдаются — отчасти из-за того, что горячительные напитки часто продают в жилых домах. Вокруг них образуются «стихийные зоны распития», иногда прямо возле магазина. Некоторые клиенты приходят за покупками уже нетрезвые, а местные жители, в том числе играющие во дворе дети, вынуждены наблюдать это.

С другой стороны, эксперты, с которыми пообщалось издание, отметили, что инициатива может навредить честному бизнесу и усугубить проблему нелегального оборота алкоголя.