Власть 12 января 2023, 05:37 Призывной возраст в России захотели повысить весной 2023 года Депутат Картаполов: призывной возраст в России поднимут весной 2023 года РИА «Новости»

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Кампания по повышению призывного возраста в России может начаться весной, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В военкоматы отправятся граждане до 30 лет. Об этом написала «Парламентская газета».

Призывной возраст планируется поэтапно в течение трех лет. Однако для реализации этой инициативы необходимо принять комплекс поправок в законодательные о воинской службе, отметил парламентарий.

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«Если в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не служили, а военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, половину — люди от 21 года до 30 лет», — пояснил Картаполов.

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При этом власти не планируют отменять отсрочку от армии для студентов. Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником обратил внимание на важность содействия участникам спецоперации на Украине. Глава государства попросил ведомство защищать их права.